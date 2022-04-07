للنباتيين.. أجنحة دجاج جديدة بالعظام

جدة - نرمين السيد - وتتكون أجنحة الدجاج النباتية من قصب السكر القابل للأكل، ولكنها لم تنال إعجاب الأفراد النباتيين.

وكانت إحدى علامات طعام الشوارع الشهيرة، ومصدرها شرق لندن قد أطلقت فى الأونة الأخيرة نسخة من جوانح الدجاج النباتية، تتخللها عظمة من قصب السكر، وقررت بيعها فى متاجر السوبرماركت الضخمة، إلا أن الموضوع لم يكن يحظى برضا العملاء النباتيين، الذين أعربوا عن عدم ارتياحهم للمسألة، رغم إقرار البعض بأنه متحمس جداً لتجربة المنتج الجديد، وفقا لموقع "ديلى ميل".

وكانت تسعى الشركة لإنتاج أجنحة تمنح الزبائن تجربة أصلية فى الاستمتاع بمذاق أجنحة الدجاج دون المساومة على الناحية النباتية.

وكشفت الشركة أن الأجنحة مصنوعة من نبتة الجاك فروت والفطر والجزر وعشبة سرية وخلطة بهارات، وتم طرحه فى 280 متجرا بسعر 4.5 جنيهات استرلينية للعلبة، التى تضم أربعة أجنحة دجاج.

وصنعت الأجنحة من قطعة قصب سكر، شكلت عليها تركيبة الجاك فروت وغلفت بمزيج فتات الخبز المقرمش، بما جعل العظمة جزءاً أساسياً من التركيبة.