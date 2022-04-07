بعد طهى أطعمة الإفطار.. طريقة تعطير المنزل

جدة - نرمين السيد - وينفر الكثير من روائح أطعمة وجبات الإفطار الموجودة فى المنزل، لذا يمكن الاستعانة بالوصفات الطبيعية لأجل تعطير غرفة الأكل وجعل رائحتها مميزة.

وهناك العديد من الطرق التى يتم بها تعطير المنزل، التى منها:

-أعواد البخور:

وتعد من الطرق السهلة التى يتم بها تعطير المنزل، لذا تستخدم البخور ذات الروائح المميزة.

-الشموع العطرية:

تضفى الشموع العطرية المزيد من البهجة فى المنزل، وتتعدد أنواع تلك العطور ولكن يستحسن اختيار الشموع الطبيعية المصنوعة من مزيج خاص من شمع العسل، كما تحتوى على زيوت أساسية نقية وعناصر طبيعية تساعد فى الاحتراق لفترة أطول.

-القهوة:

تساعد ى امتصاص الروائح القوية الناتجة عن الطهى، وخصوصا روائح البصل والثوم.

-الزيوت الأساسية:

نحتاج لغمس كرات القطن فى صنف من صنوف الزيوت الأساسية الطبيعية مثل اللافندر، ويفضل توزيع كرات القطن المبللة بالزيت فى الأماكن المراد تعطيرها.

وهناك أيضا بعض الأعشاب الطبيعية لتعطير المنزل بعد الإفطار، التى منها:

تساعد الأعشاب الطبيعية فى تعطير المنزل بعد الإفطار، من خلال غلى الأعشاب الطبيعية وقشور الفواكه المفضلة، وذلك عن طريق:

-تسخين النوع المفضل من الأعشاب فى قدر به ماء وقشور التفاح ونصف ثمرة من البرتقال أو الليمون الحامض وعيدان القرفة والقرنفل واليانسون، وذلك على حرارة خفيفة أثناء غليان النقيع، وبعده سيمتص الأخير الروائح المزعجة.

-ويمكن تصفية النقيع بعد أن يبرد لتخزينه فى زجاجة مزودة ببخاخ للرش فى المطبخ أو أى مكان آخر تريد تعطيره.