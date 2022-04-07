لمستخدمى أندرويد.. برامج ضارة تخترق هاتفك دون علمك

جدة - نرمين السيد - وتعد تلك سلالة البرامج ترتبط بالدولة الروسية والتى تتمكن من مراقبة نشاط المستخدم سرا، وتسجيل أى محادثات يقوم بإجراءها عبر الهاتف الذكى.

تستهدف مجموعة جديدة من البرامج الضارة، عشاق هواتف أندرويد والتى تغزو أجهزتهم مباشرة من روسيا، حيث يمكنها وبسهولة أن تراقب جميع المكالمات وتحركات المستخدمين من خلال نظام تحديد المواقع العالمى GPS، وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

وتداولت عدد من التقارير التى انتشرت مؤخرا، عن تلك البرامج الضارة على هواتف أندرويد، والتى ساهم فى تطويرها مجموعة من الهاكرز الروسية "Turla"، لأجل التجسس على مستخدمى الهواتف الذكية فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا.

وأوضحت مدونة الأمان "Bleeping Computer"، أن سلالة البرامج الضارة الجديدة، عثر عليها باحثون فى مختبرات "Lab52"، مختبئة ضمن ملف APK الخبيث لمدير العمليات على هواتف أندرويد.

وعلى الرغم من أنه من غير الواضح حاليا العملية التى يتم بها توزيع برامج التجسس على أجهزة أندرويد، إلا أن هناك بعض العلامات قد تشير لإصابة هاتفك ببرامج Turla الضارة.

ومن أبرز العلامات على إصابة جهازك ببرمجيات هاكرز Turla الخبيثة، تثبيت تطبيق Process Manager على هاتفك سرا، والذى سيظهر كرمز على شكل "ترس" ضمن تطبيقات هاتفك الأندرويد، حيث يتظاهر بأنه أحد مكونات النظام الأساسية، ووبمجرد تثبيته على الجهاز، يطلب تطبيق Process Manager، ومنحه عددا من الأذونات، بما فى ذلك القدرة على قراءة رسائل SMS وإرسالها، وتسجيل الصوت، وقراءة سجلات المكالمات، وتفاصيل جهة الاتصال الخاصة بالمستخدم، وغيرها المزيد.