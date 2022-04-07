قبل الدفن.. ماكياج وجراحات تجميل للمتوفى فى الصين

جدة - نرمين السيد - وتعتاد الفتاة التى ولدت فى هيلونغجيانج، شمال شرقى الصين العام 1997، وتخرجت من قسم فنون وإدارة الجنازات الحديثة من الكلية المهنية للإدارة الاجتماعية ببكين، والتحقت بدار الجنازة باباوشان فى بكين العام 2018، على القيام ببعض أعمال العناية بالمتوفى.

وتهتم الفتاة بتنظيف ووضع المكياج، مع استخدام تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد عند الضرورة لمساعدة المتوفى على استعادة مظهره قدر الإمكان.

وقالت دونج تشو لصحيفة "الشعب" الصينية: "شخصيتى مستقلة نسبياً، ولست نادمة على اختيارى هذه المهنة "، وأضافت: "لا نخدم المتوفى فقط، بل نخدم عائلته كذلك، واعتراف عائلة المتوفى بالتجميل هو أعظم تأكيد لعملنا".

ويختلف الاختيار الوظيفى لدونج تشو كخبيرات التجميل عن معظم زملائها، والكثير من الناس لا يفهمونها.