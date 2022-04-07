جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف "Honor Magic4 Lite" بشاشة كاملة FullView، من نوع IPS LCD، بقياس 6.81 بوصة، وبدقة 1080 × 2388 بيكسل، وفقا لموقع "gsmarena" التقنى. ويتمتع الهاتف بكاميرا لفية ثلاثية، تأتي الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، متصلة بمستشعرين لبيانات العمق ولقطات الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يزود بطارية بقوة 4800 ميللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، مما يتيح للمستخدم شحن البطارية بنسبة 80% فى غصون 30 دقيقة. ويطرح الهاتف بألوان مختلفة منها الأزرق والفضى والأسود، وبسعر حوالى 275 يورو أى ما يعادل 5400 جنيه مصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لعشاق هونر.. مواصفات وسعر «Honor Magic4 Lite» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.