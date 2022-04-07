تسريبات تكشف مزايا هاتف سامسونج الجديد Galaxy M13 5G

جدة - نرمين السيد - وبينما لا يوجد تأكيد رسمى على إطلاق هذا الجهاز، ظهرت بعض الصور للهاتف على الإنترنت، حيث يشير التسريب إلى أن "Samsung Galaxy M13" سيأتى بكاميرا خلفية مزدوجة، والتى ستدعم بفلاش.

يشير التسرب أيضًا إلى أن Samsung Galaxy M13 5G يمكن أن يحتوى على منفذ USB من النوع C فى الأسفل، وأنه سيكون له جسم من البولى كربونات.

مزايا هاتف Samsung Galaxy M13

يمكن أن يأتى الجهاز مع مستشعر بصمات الأصابع على الجانب، ولن يحتوى على مستشعر بصمات الأصابع فى الشاشة، حيث إنه هاتف ذو ميزانية محدودة.

يوضح التسريب أن الهاتف سيحتوى على لوحة خلفية نظيفة، مما يشير إلى عدم وجود مستشعر بصمات الأصابع فى الخلف.

وعلى الرغم من أن باقى مواصفات الجهاز غير معروفة إلى الآن، فإنه من المتوقع أن تطلق شركة سامسونج هاتف Galaxy M13 بمواصفات مطورة أخرى.