موعد أذان المغرب اليوم

جدة - نرمين السيد - وذكرت الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أنه يؤذن لصلاة الظهر اليوم فى تمام الساعة الـ 11:57 صباحا، وبؤذن لـ صلاة العصر اليوم فى تمام الساعة الـ 3:30 مساء.

أما صلاة المغرب فيؤذن لها فى تمام الساعة الـ 6.17 مساء، وصلاة العشاء يؤذن لها فى تمام الساعة الـ 7:37 مساء.