موعد أذان المغرب اليوم

جدة - نرمين السيد - وذكرت الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أنه يؤذن لصلاة الظهر اليوم فى تمام الساعة الـ 11:57 صباحا، وبؤذن لـ صلاة العصر اليوم فى تمام الساعة الـ 3:30 مساء.
أما صلاة المغرب فيؤذن لها فى تمام الساعة الـ 6.17 مساء، وصلاة العشاء يؤذن لها فى تمام الساعة الـ 7:37 مساء.
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