جدة - نرمين السيد - تحديثات آبل للمطورين على Apple Developer Center ويتوفر الإصدار التجريبى الأول للمطورين حاليًا عبر Apple Developer Center. ولم تفصح آبل عن أى تفاصيل حول المميزات الجديدة المقدمة فى هذه التحديثات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه التحديثات قريبًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آبل تعلن عن تحديثات جديدة لهواتف الآيفون والآيباد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.