بمواصفات مذهلة.. HONOR تطرح شاحن لاسلكى جديد

جدة - نرمين السيد - سعر الشاحن اللاسلكى الجديد من HONOR ومن المقرر أن يتم طرح الشاحن اللاسلكى فى الأسواق الصينية اليوم، فى منافذ Honor Mall بسعر 62 دولار. ويتميز الشاحن بارتفاع 65 درجة، ويأتى بتصميم فاخر، كما يضم الشاحن مروحة صغيرة للتبريد.

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