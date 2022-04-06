تقارير: Oppo تبدأ إنتاج ضخم من رقاقة AP العام المقبل

جدة - نرمين السيد - يذكر أن Oppo بدأت بالفعل منذ فترة فى تطوير رقاقة AP، والتى كشفت عنها النقاب رسميًا، وتبدأ إنتاج كبير منها بداية من 2023.

ومن المفترض أن تعمل TSMC على تصنيع الرقاقة بدقة 6 نانومتر، وتعمل شركة Oppo أيضًا على تطوير نظام مكتمل فى رقاقة واحدة.