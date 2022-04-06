بسبب الغيرة.. شاب ألمانى يتلف 260 سيارة

جدة - نرمين السيد - وتمكنت الشرطة من اعتقال شاب فى مدينة كارلسروه جنوب غرب ألمانيا، بعد اعترافه بخدش وإتلاف حوالى 260 سيارة فى غضون أيام قليلة، وبلغت الأضرار التى لحقت بالسيارات أكثر من 500 ألف يورو أى 549 ألف دولار أمريكى.

وسلم الرجل البالغ من العمر 28 عاما نفسه للشرطة يوم الإثنين واعترف بالتسبب فى الضرر، وأوضح بيان الشرطة أنه يشعر بالغيرة من أصحاب السيارات ولديه مشاكل شخصية، وذلك بحسب ما ذكر موقع" newswirengr".

وتعرضت معظم السيارات عالية القيمة المتوقفة فى وسط كارلسروه، للخدش بين يومى الجمعة والأحد، وقالت الشرطة إن المشتبه به لديه بالفعل سوابق جنائية وتم الإفراج عنه فى يوليو الماضى.