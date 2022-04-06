هاتف للشباب.. موتورولا تطرح «Moto G22» بسعر مناسب

جدة - نرمين السيد - ويحمل الهاتف اسم "Moto G22"، والذى يأتى بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.5 بوصة، دقة عرضها 1600 × 720 بيكسل.
كما مصمم بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، تبلغ أبعاده 164 × 75 × 8.5 ميلليمتر، ويزن 185 جراما، وجهزته الشركة بمنفذين لشرائح الاتصال، وفقا لموقع "gsmarena".
ويزود "Moto G22" بكاميرا خلفية رباعية الكاميرا الأساسية بمستشعر بدقة 50 ميجابيكسل، مع مستشعر بزاوية عريضة 8 بدقة ميجابيكسل، ومستشعرين لتصوير العمق والماكرو 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف بطارية كبيرة بقوة 5000 ميللى أمبير فى الساعة، وتعمل مع شاحن سريع بقدرة 15 وات، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.
ويطرح الهاتف باللون الأسود والأبيض والأزرق، وبسعر يبلغ حوالى 170 يورو أى ما يعادل 27900 جنيه مصرى.
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