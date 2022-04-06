ولا فى الخيال.. أغرب قوانين وعادات العالم (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأشار فادى إبراهيم وسالى سعيد، مقدما البرنامج، إلى عدد من القوانين والعادات الغريبة المنتشرة فى دول العالم، لأجل الانتباه عند السفر لتلك البلدان، لتفادى الغرامات أو الحبس.. ومن بين الدول ذات العادات والقوانين الغريبة:

- ألمانيا: يحظر القانون فى ألمانيا نفاذ الوقود من خزان السيارة حال القيادة عبر الطرق السريعة، وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتم سجنك بسبب نفاذ الوقود، لكن من المحتمل أن يتم تغريمك للتوقف عبر الطريق.

- أستراليا ونيوزيلندا: يجب الجلوس بجانب السائق دون الخلف، لأن ذلك يشير إلى تقليل الاحترام بالسائق.

- روسيا: عند إهداء ورد لشخص يجب أن يكون ذات عدد فردى، لأن الأعداد الزوجية تستخدم فى الجنازات، كما يفضل تجنب شراء اللون الأصفر.

- الدنمارك: يمنع تسمية الأبناء بأسماء خارجة عن المألوف، حيث هناك قائمة بها 7000 اسم يجب الاختيار منها، لأجل حماية الأطفال من التنمر.

- كندا: يتوفر بها قانون لمنع الإزعاج، لذا يحظر بها الغناء أو الصفير أو الصياح فى وقت معين.

- فينيسا: تُفرض غرامة على أى فرد يطعم الحمام الموجود فى الشارع، لأن ذلك يلوث الأماكن الأثرية بسبب فضلاتهم.

- جورجيا: يفرض على مربى الدجاج غرامة كبيرة، إذا ترك الدجاج تسير فى الشارع وتعبر الطريق.

- البرتغال: عدم طلب الملح والفلفل على الطعام سواء فى العزومات أو المطاعم، لأن ذلك يشير إلى أن الطعام ذات مذاق سيء.

- كازاخستان: عند شرب الشاى فى مشروب الضيافة، يتم نصبه إلى نصف الكوب، ولكن إذا تم صبها كاملة تعنى طرد الضيف.