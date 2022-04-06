جدة - نرمين السيد - ميزة واتساب الجديدة وكشف التطبيف عن طرحه لميزة تزيد من تفاعل مستخدميه مع الرسائل لدى الهواتف التى تعمل بنظام أندرويد فقط. وتسمح الميزة بالتفاعل مع رسائل واتس آب، خلال المحادثة بين الأشخاص، إذ من الممكن التفاعل باستخدام ايموشن "الضحك أو القلب، أو الذى يعبر عن الحزن أو الدهشة وغيره". طريقة استعمال ميزة التفاعل ولاستخدام ميزة التفاعل الجديدة فى رسائل واتساب، يجب: -فتح التطبيق أولا. -الدخول على المحادثات، واختيار شخص معين للتحدث معه. -عند استلام رسالة تريد التفاعل معها، يجب الضغط طويلا على الرسالة. -ويظهر بعدها تعبيرات التفاعل، ثم اختيار الإيموشن المناسب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمستخدمى أندرويد.. طريقة استخدام ميزة التفاعل الجديدة فى رسائل واتساب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.