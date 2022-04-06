3 شروط للحضور.. جدة تكشف عن رغبات جنازتها

جدة - نرمين السيد - وتشتهر الجدة بـ اسم "دورنياك"، والتى تظهر عبر "تيك توك" لتشارك متابعيها ببعض النصائح والأخبار من حياتها كجدة كبيرة فى السن إذ تبلغ من العمر 92 عاما.

وتمكنت منشوراتها من جذب حوالى 15 مليون مشاهدو أو أكثر، ونشرت مؤخرا بطريقة طريقة رغباتها أثناء جنازتها، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

"هذه هى قواعد جنازتى"، هو مقطع الفيديو الذى جذب أكثر من 7 ملايين مشاهدة حتى الآن، وقالت خلاله: "يمكنك البكاء ولكن لا تبكى كثيرا، لا تجعل من نفسك أضحوكة، بيرثا غير مدعوة لا تدعوها تدخل".

وأكدت الجدة درونياك فى تعليقاتها أن السكر وشرب الخمر أثناء إحياء ذكراها لا بأس به أيضًا، وأضافت فى تعليقها: "لن أموت فى أى وقت قريب ولكن لا تنسوا الملاحظات".