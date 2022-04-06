بعد فوزه بجائزة اليانصيب.. لص أرجنتينى يسمع لضميره ويعوض ضحاياه

جدة - نرمين السيد - وتمكن الأرجنتينى الذى يدعى مارسيلو باريديس، البالغ من العمر 37 عاما، من تخمين الأرقام الستة الفائزة فى يانصيب Quini 6 فى 12 ديسمبر 2021.

ونجح المجرم المعروف لدى السلطات المحلية باسم "رامبيتو" فى الفوز بالجائزة الكبرى فى اليانصيب بالأرجنتين، وفقا لما جائ فى صحيفة "لا جورنادا".

وكان باريديس له صحيفة جنائية تضمنت اعتقالات بتهمة السطو والسرقة والإخفاء، وأدين 7 مرات، وغالبا ما كان يستهدف السياح وتم الإشارة إليه على أنه جزء من عصابة اقتحمت منازل متعددة فى عام 2017 فى مدينة بويرتو مادرين الساحلية بشمال باتاجونيا، بحسب "ديلى ميل".

وجدير بالذكر أنه إلقاء القبض عليه آخر مرة فى نوفمبر 2021 عندما تحدى الشرطة فى شجار بعد أن تم إيقافه لتهربه من نقطة تفتيش.

ولجأ الأرجنتينى أكثر من مرة إلى اليانصيب، حينما كان يجد نفسه مفلسا بعد أن ينفق أمواله المسروقة على المقامرة، وهذ ما أتى بثماره فى النهاية ديسمبر الماضى حينما اشترى تذكرة لعبة يانصيب شعبية فى الأرجنتين، وربح فى النهاية.

وفاز باريديس بـ 850 ألف دولارا أمريكيا، فانتقل بعدها إلى منزل جديد وراقى، وظهر باريديس أمام مركز الشرطة المحلى فى بويرتو مادرين ليعلن اعتزاله طرقه الإجرامية.

وأخبر بعدها رجال الشرطة أن ثرواته القانونية الجديدة ستسمح له أخيرا بالحصول على الحياة التى كان يريدها دائمًا دون الاضطرار إلى ارتكاب أى جرائم، تعقب باريديس اثنين من ضحاياه وأعاد ضعف الأموال التى سرقها منهما.