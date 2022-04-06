أمريكية محظوظة.. عثرت على 15 ألف إسترلينى فى القمامة

جدة - نرمين السيد - ذكرت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية أن سيدة أمريكية عثرت على عديد من الأطقم التى تهم الأسر والبيوت داخل صناديق القمامة، والتى أصبح البحث فيها هواية عندها رغم أنها من الأثرياء.





وكشفت أن كاثلين إليزابيث الأمريكية، 47 عاما، تقضى ما بين ساعتين و4 ساعات فى الأسبوع فى البحث فى صناديق القمامة بدراجتها الخاصة.

ولفتت إلى أن السيدة الأمريكية عثرت فى صناديق القمامة على صندوق ملىء بحلوى المارشميلو، كما عثرت على عناصر أكثر تكلفة، مثل سكاكين بقيمة 530 جنيهًا إسترلينيا، وطقم مقلاة بقيمة 1500 جنيه إسترلينى، كما عثرت على أوعية من الحديد بقيمة 455 جنيهًا إسترلينيا.

وعبرت كاثلين إليزابيث عن صدمتها من مقدار هدر المتاجر الكبيرة حيث صُدمت من القيمة الحقيقية للعناصر التى تم تدميرها أو التخلص منها دون سبب، لمجرد خدش صغير أو عبوة تالفة أو تاريخ بيع.



الغريب فى الأمر أن كاثلين إليزابيث حققت أرباحا من بعض اكتشافاتها ومن خلال بيعها عبر الإنترنت بما يقرب من 5000 دولار!، متابعة: "عثرت على عدد غير قليل من الملابس، بالإضافة إلى كيس قمامة به حوالى 300 زوج من الجوارب".