موعد أذان المغرب اليوم

جدة - نرمين السيد - ويؤذن لـ صلاة فجر اليوم فى تمام الساعة 4.10 صباحا، كما يؤذن لـ صلاة المغرب اليوم الأربعاء فى تمام الساعة 6.17 مساء، حسب التوقيت المحلى للعاصمة.

أما صلاة الظهر فيؤذن لها فى تمام الساعة 11.57، وصلاة العصر الساعة 3.30 مساء، والعشاء الساعة 7.36 مساء.