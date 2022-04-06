Galaxy S20 FE 2022.. مواصفات مدهشة لـ هاتف سامسونج 2022

جدة - نرمين السيد - تتضمن بعض الميزات الرئيسية لجهاز "Galaxy S20 FE 2022" الجديد - شاشة "سوبر أموليد" 120 هرتز، ونظام كاميرا خلفيًا ثلاثيًا، وبطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، ومجموعة شرائح "كوالكوم سنابدراجون 865 ثمانى النواة.

Galaxy S20 FE 2022

ذاكرة الوصول العشوائى لهاتف Galaxy S20 FE 2022 تبلغ 6 جيجابايت كما يأتى الجهاز بسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، كما طرحته شركة "سامسونج" بثلاثة خيارات من الألوان - الأبيض واللافندر والأزرق حاليًا،

يشار إلى أن هاتف "Galaxy S20 FE 2022" وصل حتى الآن إلى سوق كوريا الجنوبية فقط، ولم تكشف الشركة عن التفاصيل المتعلقة بالتوافر العالمى.

مواصفات Galaxy S20 FE 2022

يأتى الجهاز مزودًا بشاشة 6.5 بوصة عالية الدقة + Super AMOLED Infinity-O مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

يعمل الهاتف بمعالج ثمانى النواة Snapdragon 865 SoC مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى و128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، والتى يمكن توسيعها عبر بطاقة microSD، كما يعمل بنظام التشغيل "آندرويد 10".

يشتمل هاتف Samsung على نظام كاميرا ثلاثى على اللوحة الخلفية، يتكون من مستشعر أساسى بدقة 12 ميجابكسل مع عدسة f / 1.8 إلى جانب عدسة واسعة النطاق بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تليفوتوجرافى بدقة 8 ميجابكسل. ويحتوى على مستشعر صور بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفى فى الجهة الأمامية.

يشتمل الهاتف على العديد من خيارات الاتصال، مثل 5G و4G LTE وWi-Fi وNFC ومنفذ USB من النوع C. يوجد أيضًا مستشعر بصمات الأصابع فى الشاشة ودعم بصمة الوجه للأمان.

سعر Galaxy S20 FE 2022

ومن المفترض أن يتوفر الهاتف بسعر 525 يورو أو 575 دولار، وسيتوفر الإصدار الجديد بعدة ألوان منها الأبيض والبنفسجى والأسود.