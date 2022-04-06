موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء فى القاهرة والمحافظات

جدة - نرمين السيد - موعد أذان الفجر اليوم فى القاهرة والمحافظات موعد أذان الفجر فى القاهرة الساعة 4:10 دقيقة موعد أذان الفجر فى الجيزة الساعة 4:10 دقيقة موعد أذان الفجر فى الإسكندرية الساعة 4:13 دقيقة موعد أذان الفجر فى المنصورة الساعة 4:8 دقائق موعد أذان الفجر فى طنطا الساعة 4:10 دقيقة موعد أذان الفجر فى الزقازيق الساعة 4:10 دقائق موعد أذان الفجر فى البحيرة الساعة 4:12 دقيقة موعد أذان الفجر فى كفر الشيخ الساعة 4:9 دقيقة موعد أذان الفجر فى بنها الساعة 4:9 دقيقة موعد أذان الفجر فى الفيوم الساعة 4:13 دقيقة موعد أذان الفجر فى بنى سويف الساعة 4:12 دقيقة موعد أذان الفجر فى المنيا الساعة 4:15 دقيقة موعد أذان الفجر سوهاج الساعة 4:13 دقيقة موعد أذان الفجر فى أسيوط الساعة 4:15 دقيقة موعد أذان الفجر فى الأقصر الساعة 4:11 دقيقة موعد أذان الفجر فى أسوان الساعة 4:12 دقيقة موعد أذان الفجر فى مطروح الساعة 4:24 دقيقة موعد أذان الفجر فى شرم الشيخ الساعة 4 ودقيقة موعد أذان الفجر فى شبين الكوم الساعة 4:10 دقيقة موعد أذان الفجر فى الإسماعيلية الساعة 4:5 دقائق موعد أذان الفجر فى بورسعيد الساعة 4:3 دقائق موعد أذان الفجر فى السويس الساعة 4:5 دقائق

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