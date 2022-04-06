دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - دعاء اليوم الخامس من رمضان
عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وآله:"اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، وَاجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُتَّقِينَ، بِرَأْفَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ".
ثواب الدعاء
من دعا به أعطى فى جنة المأوى ألف ألف قصعة، فى كل قصعة ألف لون من الطعام.
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