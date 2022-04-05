عاجل- متاحة الآن فى مصر.. واتساب يضيف ميزة التفاعل مع الرسائل

جدة - نرمين السيد - التفاعل مع الرسائل فى واتساب وفوجىء عددًا من المستخدمين بالتحديث الجديد، وقال آخرين أنها ميزة رائعة للتفاعل مع رسائل الطرف الآخر خلال المحادثة. وأصبحت الميزة متاحة الآن للمستخدمين فى مصر وفقا لموقع WABetaInfo .

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