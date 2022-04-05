بيضة "كيندر" تثير الرعب فى بريطانيا ..والسبب صادم

بيضة كيندر
وأوضحت الوكالة أن هذا الاستدعاء سببه وجود علاقة محتملة لتفشى مرض السالمونيلا، حيث اصيب بعض الأطفال الصغار بالمرض بعض تناول بيض شوكولاتة "كيندر"، وذلك حسب ما نشرته صحيفة غارديان البريطانية.
وكانت وكالة الأمن الصحى فى بريطانيا ووكالة الصحة العامة فى اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، أجروا تحقيقات، توصلت إلى وجود صلة ما بين حالات التسمم بالسالمونيلا وتناول "بيض كيندر".
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