فى عزومات رمضان.. قواعد إتيكيت للضيوف

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض قواعد الإتيكيت التى يمكن الاستفادة منها سواء للضيوف أو الشخص المضيف، لأجل التمتع بعزومة مميزة وسط العائلة والأصدقاء.
ومن بين قواعد إتيكيت عزومات شهر رمضان للمضيف:
-عزومة الضيوف قبل الموعد بـ 10 أيام.
-الابتعاد عن جميع الأشخاص التى تفضل الخلافات أو المشادات بينهم فى العزومة، مع الحرص على تحقيق التكافؤ فى الفئة الاجتماعية والسن لناحية المدعوين.
-تجهيز مكان للصلاة لتسيهل حركة الضيف.
-تقديم الطعام حسب درجة حرارة متوسطة تسمح للضيوف أن تتناوله بسهولة عند الإفطار.
-تخصيص مكان لإطعام الأطفال.
أما قواعد الإتيكيت لعزومات شهر رمضان للضيف:
-إذا تعرض لظرف طارئ، يجب الااعتذار عن عدم الحضور قبل موعد العزومة بوقت كاف.
-وصول الضيف قبل نحو ربع الساعة من موعد الإفطار، محملا بصنف من الحلوى أو بهدية خاصة بالمنزل، فى حالة الزيارة للمرة الأولى.
-يجب أن يحرص الضيف على تهدئة الأطفال والسيطرة عليهم أثناء العزومة، خصوصا قبل الإفطار.
-عدم دخول الضيف المطبخ، حتى إذا كان القصد هو مساعدة ربة المنزل، سوى بعد استئذانها.
-عدم القيام بالوضوء أثناء الزيارة، خصوصا إذا كان عدد الضيوف كبير.
-عدم إطالة الضيف فى الجلوس أثناء العزومة والتى قد تصل إلى ساعتين.
-يجب تقديم الشكر لسيدة المنزل فى اليوم التالى.
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