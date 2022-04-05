فى عزومات رمضان.. قواعد إتيكيت للضيوف

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض قواعد الإتيكيت التى يمكن الاستفادة منها سواء للضيوف أو الشخص المضيف، لأجل التمتع بعزومة مميزة وسط العائلة والأصدقاء.

ومن بين قواعد إتيكيت عزومات شهر رمضان للمضيف:

-عزومة الضيوف قبل الموعد بـ 10 أيام.

-الابتعاد عن جميع الأشخاص التى تفضل الخلافات أو المشادات بينهم فى العزومة، مع الحرص على تحقيق التكافؤ فى الفئة الاجتماعية والسن لناحية المدعوين.

-تجهيز مكان للصلاة لتسيهل حركة الضيف.

-تقديم الطعام حسب درجة حرارة متوسطة تسمح للضيوف أن تتناوله بسهولة عند الإفطار.

-تخصيص مكان لإطعام الأطفال.

أما قواعد الإتيكيت لعزومات شهر رمضان للضيف:

-إذا تعرض لظرف طارئ، يجب الااعتذار عن عدم الحضور قبل موعد العزومة بوقت كاف.

-وصول الضيف قبل نحو ربع الساعة من موعد الإفطار، محملا بصنف من الحلوى أو بهدية خاصة بالمنزل، فى حالة الزيارة للمرة الأولى.

-يجب أن يحرص الضيف على تهدئة الأطفال والسيطرة عليهم أثناء العزومة، خصوصا قبل الإفطار.

-عدم دخول الضيف المطبخ، حتى إذا كان القصد هو مساعدة ربة المنزل، سوى بعد استئذانها.

-عدم القيام بالوضوء أثناء الزيارة، خصوصا إذا كان عدد الضيوف كبير.

-عدم إطالة الضيف فى الجلوس أثناء العزومة والتى قد تصل إلى ساعتين.

-يجب تقديم الشكر لسيدة المنزل فى اليوم التالى.