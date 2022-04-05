بخاخ الربو والأنف هل يفطر الصائم؟.. الإفتاء تجيب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مرض الربو هو التهاب مزمن يصيب القصبات الهوائية، مما يُؤدى إلى ضيقها عند تعرض المريض للمواد الحساسة، وبالتالى إلى صعوبة دخول وخروج الهواء أثناء التنفس.





وأضاف فى الفيديو الذى نشرته وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، مساء اليوم، أن المريض إذا احتاج استعمال البخاخ فى نهار رمضان فهو لديه رخصة استعمالها. وذكر أنه إذا كان المرض مزمنًا ومتعلق بأمراض الشيخوخة ونحوها، فليس عليه قضاءٌ ما دام العذرُ باقيًا، وإنما عليه أن يطعم مسكينًا عن كُلّ يوم يفطر فيه وذلك حسب استطاعته المالية، ويمكن دفع القيمة، فإن كان فقيرًا حال وجوب الفدية عليه فلا شيء عليه وإن تيسرت حاله بعد ذلك.

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