روتين بسيط فى رمضان للحفاظ على نضارة البشرة ولمعانها

جدة - نرمين السيد - وهناك روتين يومى يساعد فى الحفاظ على البشرة خلال ساعات الصيام فى رمضان.

وكشف خبراء العناية بالبشرة عن 5 نصائح تساعد فى الحفاظ على نضارتها فى شهر رمضان، وفقا لموقع "فوج" وهى:

-الترطيب:

يتم الترطيب من خلال شرب كميات كبيرة من المياه خلال الفترات ما بين الإفطار والسحور، لذا يفضل تناول أكثر من 7 أكواب يوميا، بالإضافة إلى الابتعاد الكلى عن المشروبات الغازية والعصائر والكافيين وغيره.

-الحد من الغسيل:

يفضل الحد عن غسل الوجه بصورة متكررة لأنه من الممكن أن يكون الصيام سبب فى جفاف بشرتك، لأن تكرار الغسيل يضاعف من جفاف البشرة، ولكن يمكن غسلها مرتين ويفضل استخدام الغسول عند الضرورة فقط.

-واقى الشمس:

ينصح الخبراء باستخدام واقى الشمس بعامل حماية 30 فيما فوق للحفاظ على بشرتك من أشعة الشمس القوية.

-التقشير:

يجب الاستعانة بالتقشير المناسب لطبيعة بشرتك مرة أو مرتين فى الأسبوع للحصول على بشرة مشرقة خالية من العيوب والجلد الميت، لأن التقشير بطريقة منتظمة يحافظ على تنشيط الدورة الدموية.

-الأطعمة المضادة للأكسدة:

يفضل تناول الأطعمة المضادة للأكسدة خلال فترة الإفطار والسحور، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن التى تحتاج إليها البشرة.