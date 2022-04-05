سناب شات يطرح خاصية جديدة تسهل من استخدام يوتيوب

جدة - نرمين السيد - وتسمح خاصية "سناب شات" الجديدة المستخدمين من مشاركة مقاطع فيديو مباشرة من موقع "يوتيوب" دون الخروج من التطبيق، مما يتيح لهم تجاوز عملية نسخ الفيديو ولصقه وإرفاقه كرابط، وفقا لموقع "theverge".

وسهلت تلك الخاصية مشاركة مقاطع الفيديو بدلا من الاضطرار إلى مشاركة رابط مقطع الفيديو يدويا ولصقه فى تطبيق سناب شات، ولكن من خلالها سيتمكن مستخدمو منصة مشاركة الصور من الانتقال إلى موقع يوتيوب، والضغط على زر "مشاركة"، ثم تحديد "سناب شات" من بين خيارات المشاركة بالموقع.

وبعدها سيتم فتح سناب شات، وسيظهر الفيديو تلقائيا فى الكاميرا الخاصة بالمستخدم كملصق خاص به، ويعرض الاسم والصورة المصغرة للفيديو ومنشئه.

وبعد التقاط الصورة أو مقطع فيديو، سيظهر الفيديو على شكل إعلان بانر يمكن تغيير حجمه، وعرض صورة مصغرة مع عنوان الفيديو، حيث يمكن للمستخدم التلاعب بحجم الملصق وتدويره ووضعه فى أى مكان على الشاشة، كما يمكن لأى شخص يشاهد اللقطة أو القصة من خلال النقر على الرابط ومشاهدة الفيديو داخل تطبيق يوتيوب أو فى متصفح الويب الخاص به.