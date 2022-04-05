إطلاق جهاز ريلمى اللوحى الجديد Realme Pad Mini.. اعرف مواصفاته المذهلة

جدة - نرمين السيد - بعد أسابيع من الشائعات، أعلنت شركة "ريلمى" إطلاق جهاز Realme Pad Mini، وهو أحدث جهاز لوحى، ويأتى خلفًا للوحة Realme Pad التى تم إطلاقها العام الماضى، مع هيكل أكثر إحكاما يتجاوز حجم الهواتف الذكية الكبيرة بشكل طفيف.





وقالت شركة ريلمى، إن سعر جهاز Realme Pad Mini يبدأ من 195 دولارا، ويتميز Realme Pad Mini بشاشة LCD بحجم 8.7 انش. ويأتى Realme Pad Mini بحواف نحيفة فى الجانبين، وتكون بحجم أكبر فى الجزء السفلى والعلوى. تشمل الميزات البارزة فى "ريلمى باد مينى" الجديد، مجموعة شرائح "Unisoc" واتصال 4G وسُمك لا يقل عن 7.59 ملم. جهاز ريلمى الجديد اللوحى خفيف الوزن أيضًا، حيث يبلغ قياسه 372 جرامًا فقط. أما باقى المواصفات فإليك نظرة. وأطلقت "ريلمى" جهازها اللوحى الجديد بنوعين مختلفين من التخزين، أحدهما بسعة تخزين 64 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائى بسعة 3 جيجا بايت، والآخر بسعة التخزين ذاتها مع ذاكرة وصول عشوائى سعتها 4 جيجا بايت. يتميز Realme Pad Mini بهيكل موحد قائم على سبائك الألومنيوم فى تصميم مضغوط. يوجد فى الداخل شاشة HD + LCD مقاس 8.7 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 5: 3. الكاميرا الأمامية للجهاز بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا أساسية بدقة 8 ميجابكسل مع دعم مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا فى الثانية، كما أنه مدعوم ببطارية تبلغ 6400 مللى أمبير فى الساعة تأتى مع دعم الشحن السريع بقوة 18 وات والشحن العكسى. يتضمن "ريلمى باد مينى"، الاتصال اتصال واى فاى 802.11ac وبلوتوث 5.0، كما يودعم شبكة 4G ومنفذ USB-C ومقبس صوت مجمّع مقاس 3.5 ملم. يأتى الجهاز بمكبرات صوت استريو مزدوجة كما طرحته الشركة بخيارين من اللون الرمادى والأزرق.

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