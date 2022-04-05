بعد الكشف عن موعد طرحه.. أبرز مواصفات هاتف Realme 9 4G

جدة - نرمين السيد - Realme 9 4G

ويعد هاتف "Realme 9 4G" من الخيارات رخيصة الثمن بالنسبة لسلسلة هواتف Realme 9 مع عدد من المواصفات الكبيرة.

ويأتى هاتف "Realme 9 4G" بشاشة مثقبة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.43 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، وتبلغ دقتها 2412 × 1080 بيكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

مواصفات Realme 9 4G

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتى بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر IMX766 مخصص من سونى، وتدعم تقنية التثبيت البصرى للصورة، ومتصلة بعدسة فائقة الدقة بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

ذاكرة وبطارية Realme 9 4G

ويتوفر بالهاتف ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 و 8 و 12 جيجابايت، متصل بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت، وفقا لموقع "LiveMint".

ويحتوى هاتف ريلمى Realme 9 4G، على بطارية بقوة 5000 ميللى أمبير والتى تدعم الشحن السريع SuperDart بقوة 65 وات، لذا تتمكن من شحن البطارية فى وقت قليل.