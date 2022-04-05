Huami تطرح الساعة Amazfit GTS 2 Mini.. اعرف كل التفاصيل

جدة - نرمين السيد - مزايا ساعة Amazfit GTS 2 Mini الجديدة ومن المقرر أن يدعم التصميم الجديد للساعات ما يزيد عن 68 نمط رياضى، وهو أقل من الإصدار الأصلى للساعة والذى يدعم 70 نمط. ويفتقد النموذج الجديد من GTS 2 Mini لأنماط رياضية كالتزحلق على الجليد وغيرها.

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