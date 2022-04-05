مواعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن صلاة الفجر اليوم موعدها الساعة 4:11 صباحا، أما صلاة المغرب فموعدها الساعة 6:16 مساء.
ونشرت دار الإفتاء صور إنفوجراف عن حياة النبى الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، فى شهر رمضان المبارك.
وكشفت الإقتاء عن أن النبى الكريم صلوات الله عليه كان يحث الصائم على الدعاء حيث إن الصائم له دعوة لا ترد عن فطؤه، كما أنه من الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم.
ولفتت إلى أن النبى الكريم كان يعجل الفطر متى سمع أذان المغرب، كما كان يؤخر السحور لأبعد فترة ممكنة، فضلا عن الإنفاق فى سبيل الله حيث كان مث الريح المرسلة فى الجود والكرم على الفقراء والمساكين.
ميعاد صلاه المغرب
ولفتت إلى أن النبى الكريم كان يعجل الفطر متى سمع أذان المغرب، كما كان يؤخر السحور لأبعد فترة ممكنة، فضلا عن الإنفاق فى سبيل الله حيث كان مث الريح المرسلة فى الجود والكرم على الفقراء والمساكين.
حياة النبي في رمضان
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