جدة - نرمين السيد - وكشفت الإفتاء عن أن النبى الكريم صلوات الله عليه كان يحث الصائم على الدعاء حيث إن الصائم له دعوة لا ترد عن فطره، كما أنه من الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم.
سلوك النبى فى رمضان
ولفتت إلى أن النبى الكريم كان يعجَّل الفطر متى سمع أذان المغرب، كما كان يؤخر السحور لأبعد فترة ممكنة، فضلا عن الإنفاق فى سبيل الله حيث كان مث الريح المرسلة فى الجود والكرم على الفقراء والمساكين.
حياة النبي في رمضان
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبادات حرص عليها النبى فى رمضان.. كنوز متفوتهاش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.