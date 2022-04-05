عبادات حرص عليها النبى فى رمضان.. كنوز متفوتهاش

جدة - نرمين السيد - وكشفت الإفتاء عن أن النبى الكريم صلوات الله عليه كان يحث الصائم على الدعاء حيث إن الصائم له دعوة لا ترد عن فطره، كما أنه من الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم.

سلوك النبى فى رمضان

ولفتت إلى أن النبى الكريم كان يعجَّل الفطر متى سمع أذان المغرب، كما كان يؤخر السحور لأبعد فترة ممكنة، فضلا عن الإنفاق فى سبيل الله حيث كان مث الريح المرسلة فى الجود والكرم على الفقراء والمساكين.

حياة النبي في رمضان