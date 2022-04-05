جدة - نرمين السيد - دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان "اَللّهُمَّ قَوِّنى فيهِ عَلى إِقامَةِ أَمرِكَ، وَأّذِقنى فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَأَوْزِعْنى فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا أَبصَرَ النّاظِرينَ".

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