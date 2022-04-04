جدة - نرمين السيد - هواتف Realme وكانت ريلمى قد قدمت سلسلة هواتف Realme 9 Pro فى فبراير الماضى، وبعدها طرحت هواتف Realme 95G فى مارس المنقضى. ويأتى هاتف Realme 9 بتقنية جديدة لدمج البيكسل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريلمى تعلن رسميًا طرح Realme 9 4G فى 7 أبريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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