تقارير: HONOR ستعلن عن جهاز لوحى جديد من الفئة المميزة الشهر القادم

جدة - نرمين السيد - HONOR تصدر جهاز لوحى بمميزات جديدة
ومن المقرر أن تنظم HONOR حدث خلال الشهر المقبل للإعلان عن عدة إصدارات جديدة للشركة من ضمنها هذا الجهاز اللوحى.
ومن المفترض أن تكون الرقاقة المستخدمة فى الجهاز اللوحى هى إصدار محسن من معالج Dimensity 9000، والذى يأتى بسرعة عالية.
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