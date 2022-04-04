هل يجوز التبرد بالماء أثناء الصوم؟.. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - وأشارت الدار، إلى أن تبرد الصائم بالماء -بأن يغتسل أو يصب على بدنه الماء اتقاء للحر أو العطش- جائز شرعا ولا يفسد الصوم، لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم "كان يدركه الفجر جنبا فى رمضان، من غير حلم فيغتسل ويصوم"، وذكر البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: "إن لى أبزن أتقحم فيه وأنا صائم"، والأبزن: هو حوض الاستحمام.

وعلى الصائم أن يحرص على عدم دخول الماء إلى جوفه من الفم أو الأنف، فإذا حصل دخول جزء من الماء فى الجسم بواسطة المسام فإنه لا تأثير له؛ لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حسا للجوف.