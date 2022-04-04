أسهم تويتر ترتفع بعد شراء إيلون ماسك حصة كبيرة من المنصة

جدة - نرمين السيد - شهدت أسهم منصة التدوينات المصغرة "تويتر"، اليوم الاثنين، ارتفاعًا بنحو 25%، بعد شراء المدير التنفيذى لشركة تسلا "إيلون ماسك" على حصة كبيرة من أسهم شبكة التدوينات المصغرة.





واستحوذ ماسك على نحو 73,5 مليون سهم من الأسهم العادية لتويتر، ما يمثل 9,2 % من قيمة الشركة فى البورصة. ووصلت قيمة استثمار الملياردير إلى نحو 2,9 مليار دولار، وذلك باعتماد السعر الذى أغلق عليه سهم الشركة الجمعة. ويستخدم ماسك موقع تويتر باستمرار، ويبلغ عدد متابعيه نحو 80 مليونًا.

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