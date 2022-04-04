5 نصائح من شركة ميتا لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة خلال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة فى بيان أن من الضرورى العمل على أن يصل إلى صاحب العمل عملاؤه الجدد فى رمضان هذا العام.

وأشارت إلى أن مليارى شخص تقريبًا يشهدون رمضان فى جميع أنحاء العالم؟ فى حين أن هذا الوقت يتميز بأنه وقت للتدبر والتأمل، فهو أيضًا وقت لتجهيز المنزل وتبادل الهدايا مع الأحباء ومشاركة الوجبات اللذيذة التى تدخل البهجة على القلوب.. ولهذا فإن شراء الهدايا والتسوق يمثلان جزءًا كبيرًا من الموسم الرمضانى.

وقالت الشركة إن هناك 5 خطوات يمكن اتباعها للمساعدة فى إبراز نشاطك التجارى فى أثناء هذا الوقت الزاخر بالأنشطة، حيث يستعد الأفراد فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لاستقبال الشهر الكريم.

وجاءت الخطوة الأولى فى تحديد ما يهتم به المستهلكون، مضيفًة: "نريد أن يحقق نشاطك التجارى نجاحًا فى هذا الوقت من العام، لذا نشارك معك أفضل الرؤى المتاحة فى مركز رمضان الذى نوفره كهدية لك.

سيساعدك هذا المورد الهام فى استكشاف وسائل مبتكرة للتواصل مع العملاء الجدد، والوصول إلى ما يمثل أهمية كبرى بالنسبة لهم".

وجاءت باقى الخطوات كالتالى: "تعزيز المصداقية من خلال التعاون مع صناع المحتوى.. حيث 34% من الأشخاص الذين يرون محتوى قام بنشره صناع محتوى يتمتعون بخلفيات متنوعة يقولون إنهم يكتشفون علامات تجارية جديدة نتيجة لذلك؟ إن إحدى الطرق الأكثر فعالية وأصالة التى يمكن الاستعانة بها فى تواصل نشاط تجارى مع جمهور أكثر تنوعًا هى العمل مع صناع المحتوى للمساعدة فى إضفاء المصداقية على رسالتك".

والخطوة الثالثة إنشاء محتوى جذاب باستخدام مقاطع Reels التى تعد أسرع أشكال المحتوى انتشارًا على الإطلاق، وتقدم فرصًا فريدة للأنشطة التجارية التى تسعى إلى الوصول إلى جمهور أكبر. فى رمضان هذا العام، جرب استخدام مقاطع Reels لمشاركة معلومات حول منتجاتك والتى قد لا يدرك الأشخاص أنهم بحاجة إليها، أو مشاركة مشاهد من وراء الكواليس توضح كيفية إعداد منتجاتك، حيث يساعد ذلك فى ترويج نشاطك التجارى.

وهناك نصائح احترافية لتحسين مقاطع Reels: استخدم نصًا محددًا بوقت للمساعدة فى سرد القصص على Reels، واستخدم شاشة خضراء لإظهار علامتك التجارية أو منتجك كخلفية، وأضف تأثيرات الواقع المعزز لإضفاء المزيد من المرح والجاذبية على مقاطع Reels الخاصة بك.

والخطوة الرابعة تتمثل فى غزو الأسواق العالمية، والخطوة الأخيرة دعم مجتمعك بتقديم العطاء فى رمضان الخير.