الزينة.. من أهم مظاهر وطقوس الاحتفال بشهر رمضان الكريم

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلى وبسنت الحسينى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "زينة رمضان .. من أهم مظاهر وطقوس الاحتفال بشهر رمضان الكريم".
وبحسب ما تسجله كتب التاريخ، فإن أول من بدأ فكرة الاحتفال بقدوم شهر رمضان هو الخليفة عمر بن الخطاب، عندما قام بتزيين المساجد وإنارتها من اليوم الأول لرمضان، حتى يتمكن المسلمون من إقامة صلاة التراويح وإحياء شرائعها الدينية.
وحسب الروايات، فإن أول من أضاء المساجد كان الصحابى الجليل تميم بن أوس الدارى، وقد أضاء المساجد بقناديل يوضع فيها الزيت وكان ذلك يوم الجمعة، وذكرت العديد من الدراسات أن الزينة تطورت فى العصر الحديث بعد دخول الكهرباء فى نهاية القرن التاسع عشر.
كان يرجع الاحتفال فى مصر بشهر رمضان مع بداية الدولة الفاطمية، فقد كانوا يحتفلون به من خلال تزييمن الشوارع وإنارة المساجد، ثم اتخذت الإنارة شكلا جديدا مع الفانوس الذى تم اختراعه لاستقبال المعز على أبواب القاهرة وهو قادم من تونس عام 262 هجريا.
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