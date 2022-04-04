للأمهات الجدد.. أبل تضيف فيديوهات جديدة لـ «Fitness»

جدة - نرمين السيد - وأضافت الشركة سبع مقاطع فيديو مدتها عشر دقائق للآباء الجدد، في سلسلة تسمى "استعد لياقتك بعد إنجاب طفل"، والأنشطة عبارة عن مزيج من التمارين الأساسية والقوة وغيرها من تمارين "التهدئة الذهنية" التى تقدمها Apple والتى تقودها مدربة Fitness + Betina Gozo، وفقا لموقع "engadged".

وتتميز مقاطع الفيديو بالتدريبات الجديدة والإرشادات لأولئك الذين يريدون تحديا أكبر أو يفضلون أن يتباطأوا.

وتقدم فترات التهدئة اليقظة تمديدات تستهدف البقع الضيقة الشائعة بعد الحمل، بينما تشمل الجلسات الأساسية أيضا تمارين قاع الحوض.

ويجب ألا يشعر الآباء الجدد بأى ضغط للعودة إلى لياقتهم البدنية فى أى جدول بخلاف ما يرتاحون له، كما أوضحت Gozo أن المشاهدين يجب أن يأخذوا الأشياء وفقًا لسرعتهم الخاصة، ويتأكدوا من الحصول على الضوء الأخضر من مقدم الرعاية الصحية قبل الانخراط فى نشاط شاق.

وتتوفر تدريبات "Fitness +" للمتسخدمين ابتداء من اليوم، بتكلفة 10 دولارات شهريا كما ستحتاج إلى Apple Watch لاستخدام الخدمة.