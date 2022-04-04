فتاة تدخل موسوعة جينيس.. السر فى الدجاج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونجحت الفتاة التى تدعى ليا شوتكيفر، من المملكة المتحدة، فى تناول 19 قطع دجاج خلال دقيقة واحدة. ووفقا لموقع جينيس للأرقام القياسية، حطمت ليا الرقم القياسى فى تناول أكبر عدد ممكن من قطع الدجاج فى دقيقة واحدة، وأكلت حوالى 352 جراما أى ما يعادل 19. وحطمت أيضا رقما قياسيا عالميا آخر فى مجال الأكل التنافسى، وفى المرة الأخيرة كانت قد أكلت أكبر عدد ممكن من حلوى الجيلى الدونتس فى ثلاث دقائق، لم يكن هذا التحدى سهلاً بالنسبة لها لأن حلاوة الكعك كانت صعبة الهضم، كان عليها أيضا مسح الطبق نظيفا بحثا عن أى قطع سكرية من الكعك.

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