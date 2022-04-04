لإعداد سفرة منظمة.. قواعد إتيكيت مهمة فى عزومات رمضان

جدة - نرمين السيد - عزومات رمضان

وتعانى بعض الفتيات وخصوصا إذا كانت متزوجة حديثا، من الحيرة عند عزومة أهل الزوج أو أهلها، لحرصها على إعداد سفرة لذيذة شهية شاملة.

الإتيكيت لإعداد سفرة منظمة

وتحتوى سفرة رمضان على الكثير من أصناف الطعام اللذيذة، حتى يجتمع حولها أفراد العائلة أو الضيوف فى العزومات، وهناك عدد من قواعد الإتيكيت لإعداد سفرة منظمة ومجهزة، منها:

-التنويع فى اختيار أصناف الطعام، وتقديمها فى درجة حرارة متوسطة حتى يتناولها الصائمون بسهولة.

توفير المقاعد الكافية للمدعوين وأصحاب المنزل، لأجل الاستمتاع بأجواء العزومات، لأنه فى حالة دعوة عدد كبير من الأشخاص، الذين يتجاوزون مقاعد السفرة، من الضرورى ترتيب طعام الإفطار فى "البوفيه" المفتوح الذى يضم الشوربة والسلطات والمخبوزات والأطباق الرئيسية، بالإضافة إلى أدوات المائدة، من سكاكين وشُوك فى آخر جزء من المائدة، والملاعق والأطباق فى أولها.

-تجهيز طاولة خاصة للأطفال إذا كثر عددهم.

-تجنب الضغط على الضيوف لتناول المزيد من المأكولات، بالإضافة إلى اختيار الأطعمة سهلة التناول.

أساسيات فى سفرة رمضان

ولكن هناك بعض الأساسيات الواجب مراعتها على سفرة رمضان وخصوصا لدى الأفراد الذين يلتزمون بقواعد الإتيكيت، ومنها:

-وضع الملعقة والسكين فى ناحية اليد اليمنى، أما الشوكة فى اليد اليسرى.

-ترتيب كوب الماء والعصير فى ناحية اليد اليمنى.

-يوضع المنديل على الطبق الرئيسى.

-تتوسط الصوانى وأوانى تقديم الطعام المتشابهة السفرة.

-توضع ملاحة صغيرة أمام كل طبق أو كل طبقين.