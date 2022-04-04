ملياردير هندى يتسيد أغنياء آسيا

جدة - نرمين السيد - وبعد شهرين، سجل الملياردير الهندى إنجازًا جديدًا ضمن قوائم أثرياء العالم، بعد أن انضم لنادى الـ100 مليار دولار، وفقًا لمؤشر "بلومبرج" للمليارديرات.

وبعد انضمام جويام أدانى لنادى الـ100 مليار، يصبح عدد الأغنياء فى هذه القائمة 10 أشخاص.

ولدى رجل الأعمال الهندى البالغ من العمر 59 عامًا قصة نجاح مثيرة للاهتمام؛ حيث ترك الدراسة الجامعية، وأنشأ شركة لتصدير السلع الأساسية فى عام 1988.

بعد مرور 20 عامًا على إنشاء الشركة، ظهر فى عام 2008 على قائمة أثرياء فوربس بثروة بالغة 9.3 مليار دولار.

تضم مجموعة أدانى مزيجًا من الأعمال التى تتراوح من توليد الطاقة وزيت الطعام إلى العقارات والفحم، ولدى المجموعة 6 شركات مدرجة فى الهند، وأهمها شركة Adani Green Energy Ltd، التى ارتفع سهمها بنسبة 77% العام الماضى.

تضاعف صافى ثروة أدانى من 50.5 مليار دولار فى أبريل 2021 عندما أصدرت فوربس قائمتها السنوية لأثرياء العالم.

خلال الفترة نفسها، نما صافى ثروة أمبانى بنسبة 6.5% فقط من 84.5 مليار دولار فى أبريل 2021.

نشأ أدانى فى ولاية جوجارات فى غرب الهند وأسس شركة Adani Enterprises فى عام 1988، بعد ذلك وسَّع أعماله لتشمل إدارة الموانئ وتوليد الطاقة والطاقة الشمسية.

ويبدو أن ناريندرا مودى دعم مجموعة أدانى (Adani Group) قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء فى الهند حين ترأس حكومة ولاية جوجارات.

كما ذكرت فوربس فى عام 2014، كان مودى ضيفًا فى حفل زفاف نجل الملياردير، وفى سبتمبر 2020 استحوذت مجموعة أدانى على حصة 74% فى مطار مومباى الدولى، ثانى أكثر المطارات الهندية ازدحامًا.



سهم شركة Adani Wilmar

فى 8 فبراير الماضى، ارتفع سهم شركة Adani Wilmar للأغدية، فى أول أيام تداولها فى سوق الأوراق المالية الهندية بعد طرح عام أولى جمع 482 مليون دولار، ويعد الاكتتاب الأكبر فى البلاد خلال شهرين.

وتمثل الشركة مشروع مشترك متساوى بين مجموعة الأعمال التى التى يملكها أغنى شخص فى آسيا، جوتام أدانى، وشركة ويلمار الدولية المحدودة السنغافورية، بنسبة 7.6% لتصل إلى 247.5 روبية، صباح هذا اليوم؛ حيث تم تسعير الأسهم عند 230 روبية فى الاكتتاب العام.

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يعتبر هذا الإدراج الأكبر فى البلاد خلال شهرين، منذ الاكتتاب العام الأول لشركة Star Health & Allied Insurance Co بقيمة 848 مليون دولار فى ديسمبر 2021.