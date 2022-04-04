سيارة الأحلام تتحطم بعد سيرها 3 كيلومترات من لحظة شرائها

جدة - نرمين السيد - وشهدت داربيشير إحدى مقاطعات شرق ميدلاندز فى إنجلترا، حادثة سير نتج عنها تحطم سيارة "فيرارى" حديثة.

ولكن تلك السيارة لم يقودها سائقها سوى 3 كيلومترات بعد شرائها بمبلغ ربع مليون إسترلينى.

ونشر موقع "ديلى ميل" فإن السيارة الرياضية الفاخرة، التى يعتقد أنها من طراز فيرارى 488، هى السيارة الوحيدة التى تعرضت للتصادم فى ديربى بإنجلترا فى وقت سابق اليوم، وتظهر الصور التى شاركتها شرطة "ديربيشاير "غطاء المحرك الأمامي للسيارة محطما فى جميع أنحائه.

وأضاف الموقع أن السائق لم يصب بأى أذى فى الحادث، وكتبت وحدة شرطة ديربيشاير للطرق على تويتر: "اشترى السائق سيارة فيرارى هذا الصباح وتحطمت بعد قيادتها أقل من ميلين.. دون وقوع إصابات".

وقال متحدث باسم شرطة ديربيشاير: "نبهتنا خدمة الإسعاف فى ايست ميدلاندز إلى تقارير عن تصادم فى أحد الطرق بديربى قبل الساعة 11 صباحًا بقليل"، وكانت إحدى السيارات متورطة فى التصادم، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ثم تم نقل السيارة عن الطريق واتخذ السائق الترتيبات اللازمة لتعافيهم، ولم يتم القبض على السائق أو توجيه اتهامات له بارتكاب أى مخالفة.