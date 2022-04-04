أبل تطرح تحديثا جديدا يحل مشكلة استنزاف البطارية

جدة - نرمين السيد - ويتسبب تحديث آبل الجديد iOS 15.4 فى استنزاف بطارية الهواتف بنسبة وصلت فى بعض الهواتف لأكثر من 80 % فى خلال ساعة أو اثنين من الاستخدام.

تحديث iOS 15.4.1

وبعد شكاوى كثير من مستخدمى هواتف أيفون، قررت شركة أبل إطلاق تحديث iOS 15.4.1 كتحديث عاجل لحل مشكلة استنزاف البطارية، وفقا لموقع "PhoneArena".

ويقدم تحديث iOS 15.4.1 العديد من المزايا لمستخدميه منها إصلاح بعض أخطاء إمكانية الوصول، وتحسين الأمان، وإصلاح خطأ استنزاف البطارية الذى أصاب بعض هواتف أيفون، بالإضافة إلى ذلك أطلقت الشركة تحديثا لأجهزة آيباد iPad لمعالجة نفس المشكلة وهو تحديث إلى iPadOS 15.4.1.

ووفقا للموقع يعمل تحديث آبل الجديد iOS 15.4.1 على إصلاحات أمنية للمشكلات التى تقول أبل إنه كان من الممكن استغلالها من قبل الهاكرز لنشر برمجيات خبيثة.

طريقة تنزيل تحديث iOS 15.4.1

ولتثبيت التحديث الجديد لهواتف أيفون "iOS 15.4.1"، يجب:

- الانتقال إلى الإعدادات "Settings".

- اختيار "General" ثم تحديث البرنامج Software Update.