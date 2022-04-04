داعية بـ الأوقاف تكشف كنوز الصلاة على النبى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن الصلاة على النبى تزيل الهموم وتدفع المشاق وتملأ الآفاق وتغفر الذنوب، وشرط من شروط استجابة الدعاء والقبول وتوسع الأرزاق.

وأشارت إلى أن فضل الصلاة على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة، كما قال النبي الكريم، لها فوائد كثيرة، وهذه الفوائد إن عادت على أحد فإنها تعود على المصلي على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلّم".

واستشهدت الدكتورة وفاء عبد السلام بما جاء في حديث الصحابي الجليل أُبَيّ بن كعب عندما ذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلّم، وسأله قائلًا: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، قلت: الربع، قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف، قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: فالثلثين، قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: أجعل لك صلاتي كلها قال: إذا تكفي همك، ويغفر لك ذنبك.

وتابعت: "ومعنى هذا أن ذلك إرشاد من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلّم بأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويكفي العبد الهموم وشرورها بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلّم.

وأكدت أن الصلاة على النبي استجابة لأمر المولى عز وجل وطاعة لرب السماوات والأرض، حيث يقول رب العزة تبارك وتعالى، في القرآن الكريم: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" وحتى لا نكون بخلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم): "البَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يصَلِّ عَلَيَّ".