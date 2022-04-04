واتساب.. تفاصيل 6 ميزات جديدة مدهشة لـ الرسائل الصوتية

جدة - نرمين السيد - وكشفت المنصة العالمية عن أن هذه الميزات الجديدة ستجعل من السهل على المستخدمين التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم.

وكشفت واتساب على لسان مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذى لشركة "ميتا" عن 6 ميزات الجديدة تتمثل فى إمكانية إيقاف تسجيل الرسائل الصوتية بشكل مؤقت واستكماله، لافتا إلى أن مستخدموا واتس آب سيتمكنون من رؤية خيار إيقاف مؤقت جديد عندما يبدأون فى تسجيل رسالة صوتية فى وضع السماعة غير اليدوية.

وأشار إلى أن الميزات الجديدة تتضمن تشغيل الرسائل الصوتية خارج الدردشة حتى بعد مغادرة المحادثة أو أثناء استخدام تطبيق آخر، موضحا أن الميزات الجديدة تتضمن تصميم الرسائل الصوتية فى شكل إيموجى، حيث سيتمكن مستخدمو واتساب الآن من رؤية تمثيل مرئى لصوت الرسالة الصوتية.

وشملت الميزات الجديدة لـ واتس آب الاستماع إلى تسجيل الرسائل الصوتية قبل إرسالها، حيث يمكن لمستخدمى واتس آب الآن الاستماع إلى رسائلهم الصوتية المسجلة قبل إرسالها، فضلا عن استئناف الرسالة الصوتية من حيث تركت، وتشغيل سريع للرسائل الصوتية بسرعة 1.5x أو 2x والاستماع إليها بشكل أسرع.

وكشف أنه من الممكن الآن رؤية زر سرعة 1x جديد بالقرب من مشغل الرسائل الصوتية، ويمكنك النقر فوق الزر الجديد لتغيير سرعة تشغيل أى رسالة صوتية على واتساب.