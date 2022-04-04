- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وبلغ طول هذا الكائن الضخم 6.8 متر، حيث اصطاده خلال رحلة نيلية داخل أعماق نهر Fraser River هو وصديقته.
وكشفت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية أن الصياد كان يلقي شباكه على أمل الحصول على أسماك صغيرة، إلا أن الحظ حالفه ليصطاد الوحش الضخم، حسب وصف الصحيفة البريطانية.
ولفتت ديلى ستارز إلى أن الصياد كافح للسيطرة على هذا الكائن في قارب الكاياك لمدة 25 دقيقة، حتى جذبه إلى الشاطئ ليلتقط معه صورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صياد يقتنص وحشا ضخما من أحد الأنهار (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.