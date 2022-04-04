صياد يقتنص وحشا ضخما من أحد الأنهار (صورة)

جدة - نرمين السيد - وبلغ طول هذا الكائن الضخم 6.8 متر، حيث اصطاده خلال رحلة نيلية داخل أعماق نهر Fraser River هو وصديقته.

وكشفت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية أن الصياد كان يلقي شباكه على أمل الحصول على أسماك صغيرة، إلا أن الحظ حالفه ليصطاد الوحش الضخم، حسب وصف الصحيفة البريطانية.

ولفتت ديلى ستارز إلى أن الصياد كافح للسيطرة على هذا الكائن في قارب الكاياك لمدة 25 دقيقة، حتى جذبه إلى الشاطئ ليلتقط معه صورة.