تطوير نموذج جديد من Galaxy A51.. مفاجأة فى منفذ الشاحن

جدة - نرمين السيد - خصائص الإصدار الجديد من Galaxy A51 يذكر أنه خلال الفترة الماضية اقتصر منفذ Lightning على إصدارات شركة آبل من أجهزة الآيباد وهواتف آيفون. وكان Ken Pillonel قد قدم سابقًا أول نموذج من هواتف آيفون يتضمن منفذ USB فى نموذج أضيف عليه تعديل من منفذ Lightning لـ هواتف الآيفون.

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