موعد أذان الفجر اليوم الاثنين 4 أبريل 2022 بالقاهرة والمحافظات

جدة - نرمين السيد - موعد أذان الفجر فى القاهرة الساعة 4:14 دقيقة موعد أذان الفجر فى الجيزة الساعة 4:15 دقيقة موعد أذان الفجر فى الإسكندرية الساعة 4:18 دقيقة موعد أذان الفجر فى المنصورة الساعة 4:12 دقيقة موعد أذان الفجر فى طنطا الساعة 4:14 دقيقة موعد أذان الفجر فى الزقازيق الساعة 4:12 دقيقة موعد أذان الفجر فى بورسعيد الساعة 4:8 دقائق موعد أذان الفجر فى الإسماعيلية الساعة 4:9 دقائق موعد أذان الفجر فى الفيوم الساعة 4:17 دقيقة موعد أذان الفجر فى بنى سويف الساعة 4:16 دقيقة موعد أذان الفجر فى دمياط الساعة 4:9 دقائق موعد أذان الفجر فى أسيوط الساعة 4:19 دقيقة موعد أذان الفجر فى سوهاج الساعة 4:17 دقيقة موعد أذان الفجر فى أسوان الساعة 4:51 دقيقة موعد أذان الفجر فى شرم الشيخ الساعة 4:5 دقائق موعد أذان الفجر فى مرسى مطروح الساعة 4:28 دقيقة

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